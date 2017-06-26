Испания

Технический Комитета арбитров Испании назвал имя лучшего арбитра минувшего сезона.

Как информирует AS, лучшим судьей прошлого розыгрыша чемпионата Испании признан 34-летний Эрнандес Эрнандес.

Интересно, что именно этот арбитр принял одно из самых неоднозначных решений в прошлом сезоне.

Случилось это в матче между Бетисом и Барселоной, который состоялся в январе этого года. Тогда Эрнандес Эрнандес при счете 1:0 в пользу Бетиса умудрился не засчитать чистый гол Хорди Альбы.

Также испанское издание информирует о том, что карьеру арбитра завершил Клос Гомес, а Окон Арраис и Виканди Гарридо с нового сезона будут судить матчи Сегунды.