Испания

В рамках второго тура чемпионата Испании Леванте и Депортиво сыграли вничью (2:2).

Проигрывая по ходу матча в два мяча, Леванте сумел собраться и свел поединок к ничьей (2:2).

Леванте – Депортиво 2:2

Голы: Барди, 35, Лопес Альварес, 83 (с пенальти) – Картабия, 5, Сидней, 31

Леванте: Фернандес — Родригес, Тоньо, Лопес (Лопес Альварес, 65), Постиго — Лерма, Кампанья, Барди (Дукуре, 85), Джейсон, Моралес — Алегрия (Боатенг, 68)

Депортиво: Мартинес — Шер, Луизинью, Хуанфран, Сидней — Гильерме, Москера, Чолак (Борхес, 54), Картабия, Баккали (Адриан, 61) — Андоне (Гама, 74)

Предупреждения: Луизинью, Картабия, Моралес

Удален: Моралес, 76.