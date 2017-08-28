Испания

Нападающий Бетиса Роман Зозуля, судя по всему, вскоре станет свободным агентом.

Руководство Бетиса намерено продать Зозулю, однако интерес к нему проявляют лишь украинские клубы, которые не готовы платить за него деньги.

В связи с этим, по информации Sevilla.eldesmarque, "огурцы" готовы предоставить статус свободного агента экс-игроку сборной Украины.

Зозуля также заинтересован в том, чтобы покинут Бетис в поисках игровой практики.

Кроме того 27-летний нападающий может рассчитывать на некую компенсацию, так как у него контракт с испанским клубом до 30 июня 2019 года.