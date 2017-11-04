Испания

Главный тренер Баварии Юпп Хайнкес считает критику в адрес мадридского Реала необоснованной.

Последние неудачные матчи в чемпионате Испании против Жироны (1:2) и в Лиге чемпионов против Тоттенхэма (1:3) вызвали в адрес "королевского клуба" большую волну критики.

По мнению опытного наставника Баварии Юппа Хайнкеса, общественности не стоит делать поспешных выводов.

"Еще пять недель назад Мадрид был лучшей командой планеты, а теперь все критикуют его, заявляя, что Реал в кризисе", — сказал 72-летний специалист в интервью официальному телеканалу Баварии.

"Это демонстрирует то, насколько быстро меняется мнение людей. Думаю, футбольному миру стоит расслабиться, быть объективнее и реально смотреть на вещи".

"Надеюсь, я все понятно объяснил", — подытожил Хайнкес.

Напомним, что поражение от Тоттенхэма стало для Реала самым крупным при Зинедине Зидане.