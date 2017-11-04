В матче 11-го тура испанской Ла Лиги Алавеса дома обыграл Эспаньол со счетом 1:0.
Алавес минимально обыграл Эспаньол, twitter.com/Alaves
04 ноября 2017, 21:37
Алавес отпраздновал первую домашнюю победу в сезоне, обыграв Эспаньол со счетом 1:0 благодаря голу Кристиана Сантоса уже на первой минуте игры.
Алавес — Эспаньол 1:0
Гол: Сантос, 1
Алавес: Пачеко — Алексис, Марипан, Эи, Диегес, Альфонсо — Гарсия, Пина (Медран, 67), Вакасо (Торрес, 90+1) — Мунир, Сантос (Кркич, 82)
Эспаньол: П. Лопес — Санчес (Налдо, 46), Д. Лопес, Эрмосо, Карикол — Хурадо (Мелендо, 73), Фуэго, Дардер — Пьятти (Гарсия, 83), Лео, Морено
Предупреждения: Диегес, Альфонсо, Пина, Эли, Медран, Гарсия, Сантос — Эрмосо
Удаление: Эрмосо, 39