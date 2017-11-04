Алавес отпраздновал первую домашнюю победу в сезоне, обыграв Эспаньол со счетом 1:0 благодаря голу Кристиана Сантоса уже на первой минуте игры.

Алавес — Эспаньол 1:0
Гол: Сантос, 1

Алавес: Пачеко — Алексис, Марипан, Эи, Диегес, Альфонсо — Гарсия, Пина (Медран, 67), Вакасо (Торрес, 90+1) — Мунир, Сантос (Кркич, 82)

Эспаньол: П. Лопес — Санчес (Налдо, 46), Д. Лопес, Эрмосо, Карикол — Хурадо (Мелендо, 73), Фуэго, Дардер — Пьятти (Гарсия, 83), Лео, Морено

Предупреждения: Диегес, Альфонсо, Пина, Эли, Медран, Гарсия, Сантос — Эрмосо

Удаление: Эрмосо, 39