Испания

После замены Симоне Дзадзы в игре против Леганеса случился весьма неприятный эпизод.

Накануне Валенсия в рамках 11-го тура Примеры с легкостью обыграла Леганес — 3:0.

Голы в составе "лос чес" забивали Дани Парехо, Родриго Морено и Санти Мина. На 78-й минуте матча тренер хозяев Марселино решил снять с игры Симоне Дзадзу и выпустил вместо него Мину.

Такое решение крайне разозлило итальянца, который отказался пожимать руку тренеру.

Отметим, что благодаря победе над Леганесом "летучие мыши" повторили клубный рекорд 70-летней давности, одержав семь побед подряд в чемпионате.

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