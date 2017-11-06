Испания

Капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал матч с Лас-Пальмасом и игру Криштиану Роналду.

Мадридский Реал в матче 11-го тура чемпионата Испании разгромил Лас-Пальмас, но в очередной раз не сумел забить главный бомбардир команды Криштиану Роналду.

"Криштиану всего покидает поле недовольным, когда не забивает сопернику, но сейчас он помогает нам решать исход матчей. Скоро Роналду и Бензема начнут забивать. Мы не волнуемся, что они мало забили, потому что они помогают команде. Главное — это победы", — говорит Рамос.

"Гол Асенсио был фантастическим. Мы рады, что он получает свое игровое время и наслаждается этим. Он еще молод — мы не грузим его особыми ожиданиями. После таких голов болельщики начинают ждать от него большего, но он и так важная часть команды.

Мы играли на победу с начала матча. После первого гола Лас-Пальмас пытался играть на контратаках. Мы использовали свободное пространство. Эта победа очень важна для нас", — сказал Рамос.

В нынешнем первенстве Испании Роналду и Карим Бензема забили лишь по одному голу.

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