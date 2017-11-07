Испания

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста верит, что Лионель Месси проведет за Барселону намного больше, чем 600 матчей.

"Когда Месси закончит карьеру, на его счету будет намного больше, чем 600 матчей. Я в этом уверен. Однако и сейчас это довольно внушительное число, и я надеюсь, Месси продолжит выигрывать титулы", — приводит слова Иньесты Marca.

"Барселона выступает хорошо. И мы знаем, какие стороны нам нужно улучшить. Мы встретились с Севильей, непростым соперником, но после пропущенного гола смогли добыть победу. Рады, что набрали еще три очка", – сказал Иньеста.

Отметим, что Барселона дома минимально переиграла Севилью (2:1).

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