Испания

Полузащитник Барселоны Паулиньо рассказал, насколько он счастлив выступать за каталонский клуб.

"Барселона — это больше, чем клуб, это культура, хоть я и не знаю, как это объяснить", — приводит слова Паулиньо Folha de São Paulo.

"Вам нужно понять настоящую барселонскую ДНК, чтобы играть здесь. Я всегда мечтал выступать за Барселону. Это то, чего я очень хотел, и, к счастью, это случилось", – сказал Паулиньо.

В текущем сезоне в Примере Паулиньо отыграл 10 матчей и забил 3 гола. Также на его счету одна результативная передача.

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