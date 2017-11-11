Испания

Энрике Серезо не сомневается, что нападающий Атлетико Антуан Гризманн вскоре вернет себе былую форму.

Гризманн выдал не лучший старт в нынешнем сезоне – в 13 матчах во всех турнирах за Атлетико он забил только 3 гола. В последний раз Антуан забивал за клуб еще 27 сентября в ворота Челси. В пятницу француз сумел отличиться в игре за сборную против Уэльса. Президент Атлетико Энрике Серезо не сомневается, что в следующую субботу Антуан будет блистать в поединке с Реалом.

"Гризманну не особо везло в начале сезона. Он великолепно завершил предыдущую кампанию и до сих пор считается одним из трех лучших игроков мира. Его преимущество в том, что он моложе и у него больше времени впереди, чем у тех двоих", — заявил Серезо.

"У каждого бывают разные моменты в карьере. Конечно, у Антуана сейчас не самый лучший, но я уверен, что скоро он преодолеет трудности. Уверен, что в матче с Реалом мы увидим старого-доброго Гризманна, который наводит ужас на защиту соперника и которого любят болельщики Атлетико".

Матч Реал – Атлетико состоится 18 ноября. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. После 11 туров обе команды набрали по 23 очка и делят 3-4 места в турнирной таблице.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.