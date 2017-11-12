Испания

Полузащитник "бланкос" Марко Асенсио грозится уйти из клуба в том случае, если Реал приобретет хавбека Челси Эдена Азара.

На неделе появились слухи о том, что боссы Мадрида сделали полузащитника "синих" Эдена Азара главной трансферной целью на следующее лето.

Данной сделке пытается помешать Марко Асенсио, который поставил президенту Реала Флорентино Пересу ультиматум.

Как сообщает Diario Gol, Асенсио грозится покинуть клуб в том случае, если Азар будет приобретен.

В нынешнем сезоне Марко отличился 4 голами и 3 результативными передачами в 11 матчах Примеры.

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