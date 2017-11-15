Испания

Форвард Атлетика Аритц Адурис продолжит выступать за баскский клуб.

Атлетик продлил контракт с Арицем Адурисом, сообщает официальный сайт баскского клуба.

Теперь 36-летний форвард будет защищать цвета клуба до 30 июня 2019 года.

Любопытно, что в соглашении футболиста прописана клаусула, которая составляет 40 миллионов евро.

Адурис отыграл за Атлетик 336 матчей, забив при этом 154 гола.

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