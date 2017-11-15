Форвард Атлетика Аритц Адурис продолжит выступать за баскский клуб.
Аритц Адурис, ФК Атлетик
15 ноября 2017, 18:39
Атлетик продлил контракт с Арицем Адурисом, сообщает официальный сайт баскского клуба.
Теперь 36-летний форвард будет защищать цвета клуба до 30 июня 2019 года.
Любопытно, что в соглашении футболиста прописана клаусула, которая составляет 40 миллионов евро.
Адурис отыграл за Атлетик 336 матчей, забив при этом 154 гола.
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