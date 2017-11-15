Испания

Начиная с сезона 2018/19 в чемпионате Испании судьи будут пользоваться видеоповторами.

Ла Лига начнет использовать систему видеоповторов (VAR) уже в следующем сезоне, сообщил официальный сайт Федерации футбола Испании.

Система VAR может быть использована судьями в спорных моментах с голами, пенальти и красными карточками. Помощники наблюдают за игрой удаленно, после чего обращают внимание рефери на его ошибки или незамеченные им инциденты.

Отметим, что впервые в Испании применят видеоповторы уже в этом сезоне в матче кубка между Атлетико и Эльче.

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