Испания

Руководство Барселоны работает над новым соглашением с форвардом команды Лео Месси.

Несколько недель тому назад руководство Барселоны предложило капитану команды Андреасу Иньесте пожизненный контракт, который будет действовать пока игрок не завершит карьеру. Подобное соглашение будет предложено и аргентинскому нападающему.

Еще 21 октября на заседании членов Генеральной ассамблеи Барселоны генеральный директор клуба Оскар Грау заявил, что такой контракт с Месси непременно будет подписан.

Сообщается, что Лионелю поступало несколько предложений от других клубов, но на все он отвечал отказом и не намерен покидать Барселону.

Когда клуб вступит в переговоры с 30-летним игроком пока не сообщается, но руководство уверенно в удачном их завершении.

В текущем сезоне Месси отметился 16 голами и 5 результативными передачами в 17 матчах во всех турнирах.