Турция

Полузащитник Шахтера Александр Караваев, который первую часть сезона провел за Зарю, рассказал о подробностях еще не состоявшегося перехода в Фенербахче.

В последний день декабря Заря посредством своего официального сайта отрапортовала о переходе ведущего игрока команды Александра Караваева, который выступал за луганчан на правах аренды, в Фенербахче. Позже турецкий клуб уточнил, что переговоры по аренде только начались.

"Переход еще не состоялся, а окончательно прояснится все через пару дней. Буду лететь в Турцию для подписания контракта и медосмотра. Но пока контракт не подписан", — цитирует Караваева Sport Arena со ссылкой на Newsone.ua.

"Заря вполне могла бы и запретить переход, так как у меня действующее соглашение с этим клубом до лета 2017 года. Но они пошли на уступки и не стали чинить препятствий".

"В первую очередь я позвонил главному тренеру и все ему рассказал. Юрий Николаевич (Вернидуб — прим. ред.) сказал мне: "Я только рад, хоть и понимаю, что это потеря. Ты уже столько времени в команде, большего всего игр провел, не хочу тебя терять. Но понимаю, что это для тебя значит — сам был футболистом, и знаю, что такое предложение может быть всего раз в жизни". В общем, Вернидуб меня полностью поддержал, и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы переход состоялся".

"Срок контракта? Это будет решаться уже на месте, в Турции. Предварительно: соглашение на полгода, а дальше можно обсуждать продление. Речь о полном выкупе прав пока не идет: ни турки не предлагали такой вариант, ни сам Шахтер, с которым у меня контракт, речь об этом не вел".

"Сборная? Фенербахче как раз для этого подходит (чтобы заявить о себе, — прим.ред). Это клуб с большой историей и большими задачами, причем, во всех турнирах, где Фенербахче принимает участие, цели – самые максимальные. Нужно только побеждать. И это большой плюс для роста".

Александр Караваев в текущем сезоне забил шесть голов и отдал два ассиста в 17-ти матчей за Зарю.

После 16-ти туров Суперлиши Фенербахче занимает 4-е место в турнирной таблице. В 1/16 финала Лиги Европы турецкая команда сыграет против Краснодара.