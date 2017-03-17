Football.ua представляет анонс поединка 25-го тура чемпионата Турции между Фенербахче и Коньяспором.
Фенербахче, Getty Images
17 марта 2017, 12:10
Фенербахче — Коньяспор
Пятница, 19:00, Шюкрю Сараджоглу, Стамбул
25-й тур турецкой Суперлиги откроет матч в Стамбуле между Фенербахче и Коньяспором.
Фенербахче выиграл два своих последних матча в чемпионате. В поединке прошлого тура подопечные Дика Адвоката смогли показать характер и победить, проигрывая по ходу встречи 0:2. В ввиду этого хозяева должны подходить к матчу с бодрым настроем.
Гости же в прошлом туре потерпели крупное поражение от одного из лидеров текущего чемпионата — Истанбула Башакшехира (0:3).
В настоящий момент желтые Канарейки изо всех сил пытаются доминировать над своими соперниками и можно не сомневаться, что Фенербахче продолжит это в мачте с Коньяспором.
В свою очередь, Коньяспор разочаровывают в последних играх, это может указывать на то, что для них текущий сезон уже окончен. Команда занимает 9-ое место в чемпионате и уже вряд ли поборется за еврокубки.
Учитывая то, что Фенербахче играет дома, они должны забирать три очка в этом матче.
Ориентировочные составы:
Фенербахче: Фабиано — Озбайраклы, Шкртел, Нойштедтер, Калдирим — Топал, Соуза — Шен, Потук, Шаэшуэ — Фернандао
Коньяспор: Кырынтылы — Скубиц, Туран, Вукович, Услу — Йонссон, Финдикили — Рангелов, Хаджиахметович, Сахинер — Байич
Не сыграют: Демирел, Кьяер, Ленс — Дуглас
Интересные факты:
- Фенербахче выиграл последние 11 домашних матчей с Коньяспором во всех соревнованиях.
- Фенербахче не пропускал в последних 7 из 8 матчей в чемпионате.
- Коньяспор не не забивал в последних 3 матчах с Фенербахче во всех соревнованиях.
прогноз 2:0
Артем Голобоков, Football.ua