Турция

Football.ua представляет анонс поединка 25-го тура чемпионата Турции между Фенербахче и Коньяспором.

Фенербахче — Коньяспор

Пятница, 19:00, Шюкрю Сараджоглу, Стамбул

25-й тур турецкой Суперлиги откроет матч в Стамбуле между Фенербахче и Коньяспором.

Фенербахче выиграл два своих последних матча в чемпионате. В поединке прошлого тура подопечные Дика Адвоката смогли показать характер и победить, проигрывая по ходу встречи 0:2. В ввиду этого хозяева должны подходить к матчу с бодрым настроем.

Гости же в прошлом туре потерпели крупное поражение от одного из лидеров текущего чемпионата — Истанбула Башакшехира (0:3).

В настоящий момент желтые Канарейки изо всех сил пытаются доминировать над своими соперниками и можно не сомневаться, что Фенербахче продолжит это в мачте с Коньяспором.

В свою очередь, Коньяспор разочаровывают в последних играх, это может указывать на то, что для них текущий сезон уже окончен. Команда занимает 9-ое место в чемпионате и уже вряд ли поборется за еврокубки.

Учитывая то, что Фенербахче играет дома, они должны забирать три очка в этом матче.

Ориентировочные составы:

Фенербахче: Фабиано — Озбайраклы, Шкртел, Нойштедтер, Калдирим — Топал, Соуза — Шен, Потук, Шаэшуэ — Фернандао

Коньяспор: Кырынтылы — Скубиц, Туран, Вукович, Услу — Йонссон, Финдикили — Рангелов, Хаджиахметович, Сахинер — Байич

Не сыграют: Демирел, Кьяер, Ленс — Дуглас

Интересные факты:

- Фенербахче выиграл последние 11 домашних матчей с Коньяспором во всех соревнованиях.

- Фенербахче не пропускал в последних 7 из 8 матчей в чемпионате.

- Коньяспор не не забивал в последних 3 матчах с Фенербахче во всех соревнованиях.

прогноз 2:0

Артем Голобоков, Football.ua