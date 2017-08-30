Турция

Стали известны подробности личного контракта, подписанного с Бешикташем защитником Динамо Домагоем Видой.

Если верить попавшему в распоряжение изданию Fotomac документу, подписанному директором трансферного департамента Бешикташа Умутом Гюнером и агентом Домагоя Виды Иваном Цветковичем, контракт хорватского защитника вступит в силу во время зимнего трансферного окна и будет рассчитан на три с половиной года.

За половину сезона-2017/2018 Вида получит 1,1 миллиона евро, за полный сезон-2018/2019 — 2,2 миллиона, а за каждый из двух последующих – по 2,3 миллиона. Кроме того, футболисту полагаются бонусы за каждый сыгранный матч в размере 5 тысяч евро.

Домагой мог перейти в Бешикташ во время летнего трансферного окна, однако турецкий клуб не смог договориться с Динамо о цене хорвата. Киевляне требовали 8 миллионов евро, а Бешикташ готов был заплатить лишь 2 миллиона. Поэтому хорват переедет в Стамбул после того, как закончится срок его нынешнего контракта с Динамо, действующего до конца 2017 года.

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