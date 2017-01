Лига Европы

С 31 января начнется приоритетная продажа билетом на матч 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Сельтой.

23 февраля в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы горняки встретятся с испанской Сельтой. Матч состоится в Харькове на ОСК Металлист. Начало в 22:05.

Реализация билетов стартует 31 января и будет проходить в два этапа.

1-й этап (с 31 января по 5 февраля). Приоритетная продажа:



- в кассах ОСК Металлист (купить билеты смогут только зарегистрированные болельщики, посетившие поединки Шахтера с Динамо и Карпатами в Харькове в сезоне – 2016/17; каждому будет отправлено СМС со специальным кодом);



- онлайн на shakhtar.com (только для тех, кто в текущем сезоне уже приобретал билеты на домашние матчи горняков на официальном сайте клуба);



- онлайн на сайтах-партнерах internet-bilet.ua, esport.in.ua, tickethunt.net (для любителей футбола, покупавших тикеты на встречи с Динамо и Карпатами в Харькове с помощью данных сервисов).



2-й этап (с 6 по 23 февраля). Свободная продажа:



- в кассах ОСК Металлист;

- онлайн на shakhtar.com и сайтах-партнерах;

- в розничной торговой сети Харькова.



Внимание! При предъявлении удостоверения личности один болельщик сможет купить не более четырех билетов.



Стоимость билетов на матч Шахтер – Сельта:



Standard: 50, 100, 120, 150, 200 и 250 гривен;

Comfort seats (без пакета гостеприимства): 600 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен;

Sky Вox: 4 000–7 000 гривен (одно место).