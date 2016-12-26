Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не закрывает дверь в сборную ни перед кем из украинских футболистов.

За осень в сборной Украины при Шевченко дебютировали 6 игроков.

"Костяк мы уже сформировали. Без этого невозможно было бы начинать работу. В августе мы организовали серьезный ознакомительный сбор, просмотрели большое количество игроков и сделали выводы, понимая, что в дальнейшем времени на радикальные изменения не будет. Дальше действовали, исходя из ситуаций. Теперь процесс запушен, а получить место в сборной может каждый, кто отлично себя проявит в играх за свой клуб, и главное, будет демонстрировать прогресс на протяжении времени", — заявил Шевченко в интервью vesti-ukr.com.

Недавно украинец Илья Брюхов дебютировал за Кальяри.

"Я рад за парня, но еще раз скажу, что попасть в поле нашего зрения еще не означает попадание в команду. Мы просматриваем многих. У нас есть пять дней на подготовку к матчу. Привлечь хочется многих, но для работы с ними нужно время. Поэтому наша селекция плавная, точечная".

В СМИ нередко всплывают разговоры о натурализации некоторых легионеров, в частности – полузащитника Шахтера Марлоса, защитника этого же клуба Исмаили и форварда Динамо Жуниора Мораеса. Однако Шевченко уверяет, что тренерский штаб сборной не пытается уговорить футболистов принять украинское гражданство.

"Мы не занимаемся натурализацией и не делаем никому предложений. Все очень просто: я работаю с украинскими игроками, футболистами, которые имеют украинский паспорт. А вопрос гражданства должен принимать самостоятельно сам футболист, это очень важное жизненное решение. И если он становится гражданином Украины, то попадает в сферу нашей деятельности. И тогда мы будем следить за его выступлениями. Но гарантий мы никому не даем".

Шевченко планировал зимой провести тренировочный сбор национальной команды. Однако недавно наставник Зари Юрий Вернидуб рассказал, что от этой идеи пришлось отказаться. Тем не менее, сам Андрей Николаевич говорит, что сбора "скорее всего" не будет.

"Такой сбор очень нужен. С этой идеей согласились и тренеры наших ведущих клубов — они понимают специфику работы тренерского штаба сборной, вникают в наши проблемы. Но, к сожалению, есть много сложностей организационного плана. Топ-клубы проводят зимние сборы в разных странах и в разные сроки и к тому же по-разному строят подготовку. Кроме всего, «Шахтеру» предстоит сыграть в феврале в плей-офф Лиги Европы. Вероятно, этой зимою такой сбор не состоится, но мы попробуем спланировать заранее календарь на будущую зиму, чтобы окна для подготовки национальной сборной в межсезонье появились. Наша цель — организовать большой тренировочный лагерь, куда мы могли бы вызвать широкий круг кандидатов, посмотреть игроков молодежной и юниорских сборных, провести совместные тренировки. Такой информационный сбор полезен для создания вертикали подготовки сборных команд разных возрастов, а также для адаптации молодежи и новичков к требованиям тренерского штаба, системе тренировок национальной команды".

24 марта и 9 октября сборная Украины сыграет с нынешним лидером нашей группы – Хорватией.

"Это, безусловно, важные игры, ведь встречаются две первые команды группы. Хотя чаще всего бывает, что ключевыми становятся несколько игр. Уровень наших соперников высок, и это относится не только к Хорватии, но и к Исландии, и Турции, выступавших, как и мы, в финальной части Евро-2016. И к Финляндии, матчи с которой осенью для всех команд складывались тяжело. Нужно прогнозировать, что в нашей группе будет много непредсказуемых результатов, и решающими станут заключительные игры осенью будущего года".

Существует мнение, что сборной Украины следует бойкотировать ЧМ-2018 в случае выхода на него из-за военного конфликта нашей страны с хозяйкой мундиаля – Россией.

"Я хотел бы столкнуться с проблемой, что мы выиграли наш отборочный турнир, и теперь стоит дилемма, ехать или не ехать на чемпионат мира! Но мы еще так далеки от этого, сейчас у нас совершенно другие проблемы. Мы ставим задачу побеждать, претендовать на первое место, это наша спортивная работа. А политические и организационные решения будет принимать ФФУ".

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко может превзойти Шевченко по количеству голов за нашу команду, если и дальше будет придерживаться своего графика.

"Конечно, такое время наступит (когда Ярмоленко побьет рекорд Шевченко – прим.)! Если это будет Ярмоленко, я буду рад, ведь он это сделает у меня в команде!"