Украина

Луцкая Волынь начала подготовку к весенней части текущего сезона.

Напомним, что подопечные Виталия Кварцяного ушли на зимний перерыв на предпоследней 11-й строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 10 очков.

Сообщается, что вчера в первой половине дня футболисты Волыни собрались на луцком стадионе Авангард, где начали подготовку ко второй части сезона.

Отмечается, что до 19 января Крестоносцы будут работать в Луцке, запланировав на это время прохождение медобследования и тренировки в зале областной ДЮСШ.

После отпуска в расположение Волыни прибыли все игроки основного состава команды за исключением 24-летнего защитника Артема Шабанова, который ранее вел переговоры с львовскими Карпатами.

А 19 января команда Виталия Кварцяного планирует выехать на Закарпатье, где до 31 января будет тренироваться в комплексе Камелот под Ужгородом (том самом, где ранее часто работала ужгородская Говерла).

На учебно-тренировочный сбор Волыни отправятся около 40 футболистов из основного, молодежного и юниорского составов.