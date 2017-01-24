Украина

Луганская Заря по обоюдному согласию сторон решила прекратить сотрудничество с полузащитником Максимом Банасевичем.

Как информирует официальный сайт луганского коллектива, Заря решила не продолжать сотрудничество со своим полузащитником — Максимом Банасевичем, который, к слову, теперь является свободным агентом.

Максим Банасевич пополнил ряды третьей команды чемпионата в начале сезона 2012-13. За это время, футболист провел в составе Зари лишь два поединка, да и то в Кубке Украины.

В основном, Банасевич был задействован за U-21, в составе которой футболист провел 54 встречи. Максим привлекался к тренировкам с первой командой, однако, в конечном, итоге в коллективе Юрия Вернидуба ему закрепиться так и не удалось.

В активе игрока имеется также четыре выхода на поле в составе Зари U-19.