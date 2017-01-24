Украина

Украинский арбитр Наталья Рачинская приняла решение о завершении судейской карьеры.

Об этом сообщил телеканалу Футбол 1. Причина ухода из футбола заключается в том, что Рачинской исполнилось 46 лет.

В молодости Рачинская была профессиональной футболисткой (выступала за столичное Динамо и французскую Тулузу).

Завершила игровую карьеру в 90-х годах после рождения сына.

В 2003 году Наталья начала судить матчи Второй лиги, а спустя год она получила статус арбитра ФИФА.

Матчи УПЛ Рачинская обслуживала с 2011 года.