Украинский арбитр Наталья Рачинская приняла решение о завершении судейской карьеры.
Наталья Рачинская (слева), google.com
24 января 2017, 18:29
Об этом сообщил телеканалу Футбол 1. Причина ухода из футбола заключается в том, что Рачинской исполнилось 46 лет.
В молодости Рачинская была профессиональной футболисткой (выступала за столичное Динамо и французскую Тулузу).
Завершила игровую карьеру в 90-х годах после рождения сына.
В 2003 году Наталья начала судить матчи Второй лиги, а спустя год она получила статус арбитра ФИФА.
Матчи УПЛ Рачинская обслуживала с 2011 года.