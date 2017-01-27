Украина

Донецкий Олимпик подтвердил прекращение сотрудничества с полузащитником Владимиром Танчиком.

Напомним, что накануне 25-летний хавбек заключил трудовое соглашение с аутсайдером элитного дивизиона Венгрии — Дьирмотом.

Как сообщает официальный сайт Олимпика, клуб не стал препятствовать желанию Танчика перебраться в зарубежный чемпионат, поэтому разорвал с ним контракт по обоюдному согласию сторон.

Стоит отметить, что Владимир выступал за команду Романа Санжара с лета 2015 года.

В футболке донетчан он отыграл 37 матчей и забил 3 гола.