Донецкий Олимпик продолжает готовиться к весенней части текущего сезона.
Моха, olimpik.com.ua
30 января 2017, 00:03
Как сообщает официальный сайт донетчан, сегодня подопечные Романа Санжара провели заключительную тренировку первой части зимней подготовки.
Отмечается, что 1 февраля Олимпик отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию.
Интересно, что в сегодняшней тренировочной сессии принял участие марокканский хавбек Моха, который вернулся в расположение донетчан после 6-месячной аренды в испанском Химнастике.
В то же время в общей группе команды Романа Санжара не хватает двух основных исполнителей — нападающий Иван Матяж тренируется по индивидуальной программе, а центрхав Андрей Богданов восстанавливается после рассечения щеки, полученного в спарринге с Колосом из Ковалевки (2:2).