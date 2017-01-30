Украина

Донецкий Олимпик продолжает готовиться к весенней части текущего сезона.

Как сообщает официальный сайт донетчан, сегодня подопечные Романа Санжара провели заключительную тренировку первой части зимней подготовки.

Отмечается, что 1 февраля Олимпик отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Интересно, что в сегодняшней тренировочной сессии принял участие марокканский хавбек Моха, который вернулся в расположение донетчан после 6-месячной аренды в испанском Химнастике.

В то же время в общей группе команды Романа Санжара не хватает двух основных исполнителей — нападающий Иван Матяж тренируется по индивидуальной программе, а центрхав Андрей Богданов восстанавливается после рассечения щеки, полученного в спарринге с Колосом из Ковалевки (2:2).