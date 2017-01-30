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Тренер Зари Юрий Вернидуб рассказал о том, как проходят сборы его команды, а также прокомментировал поражение луганчан в контрольном матче с Лудогорцем (0:2).

""В плане работы всё хорошо. У нас хорошие условия, достойный отель и поля для тренировок. И погода теперь нам сопутствует, довольно тепло. Поэтому, всё идёт по плану", — начал Вернидуб.

"К сожалению, есть небольшие проблемы. Есть микротравма у Владислава Сандрак-Винницкого. На второй день сборов он повредил голеностоп. И вчера перед самой игрой с Лудогорцем мне пришлось сменить Рафаэля Форстера, хотя он и был в стартовом протоколе. Тоже голеностоп. Поэтому он и не играл. А так, остальные в строю и работают в плановом режиме".

"Тренируемся мы, как и было запланировано, в режиме двухразовых тренировок. Много работаем над техникой, с мячом. До этого такой возможности не было в Запорожье, ведь не позволяли погодные условия. Здесь начали работать над этими компонентами. Проблем ещё много. Как технических, так и игровых. Пытаемся достучаться до ребят".

"Вчерашняя игра против Лудогорца подтвердила, что проблем достаточно. Но будем работать, наигрывать то, что хотим и добиваться нужного результата от ребят. Строить игровой рисунок, как каждого в индивидуальности, так и команды в целом, чтобы добиваться положительных результатов, а не проигрывать".

"Уступили по игре. Хотя здесь тоже есть моменты. Мы только четыре дня, как работаем на сборах, а соперник, наоборот, заканчивает второй сбор. Сейчас у них будет третий, финальный, ведь уже совсем скоро им играть с Копенгагеном в Лиге Европы. Готовность у них получше".

"Плюс, сама команда. Видно рисунок, движение. Тем более, в составе болгарского соперника девять бразильцев и все они очень хорошего уровня. Не зря пишут, что за ними многими гоняются хорошие клубы, пытаясь их приобрести. Не лукавя скажу, можно сравнить их с игроками донецкого Шахтёра".

"Отсутствие Качавенды и Шалфеева? Просто совсем молодых ребят не стал вчера бросать в бой. Первого числа у нас будет игра с футбольным клубом Словацко и возможно дам им сыграть по тайму".

"Игра Кадимяна? Пока всё нормально. Если будет дальше так работать и набирать физические кондиции, то всё будет хорошо. В футбол он играть умеет, очень хорошо открывается, имел моменты, правда их не реализовал, но по-спортивному агрессивно вступал в отбор. Дважды вступал, к примеру, в игру против Пластуна и дважды его обворовал. Имел выход один в один, второй раз, наоборот, обыграл, но передача до адресата, Ивана Петряка, не дошла. Мнение Гегам о себе заложил неплохое".

"Новички? Очень ждём. Но пока что нечего по этому поводу сказать. Те ребята, которые приехали, те и есть. Из новичков ещё никто не приезжал. Но всё может быть. Особенно, конечно, нам необходим центральный защитник. Вы же видите. Вчера у Рафаэля Форстера возникла проблема. Пришлось Игоря Харатина туда ставить, пробовать, наигрывать. Задействовал Славу Чечера. Плюс, остался ещё Миша Шершень. Хотя по вчерашней игре, скажу честно, хотелось бы от него большего. Будем работать, разговаривать. Надеюсь, все хорошо будут работать на сборах и понимать, что от них требуется", — добавил наставник Зари.