Украина

Атакующий полузащитник киевского Динамо Владислав Калитвинцев следующий год проведет в составе луганской Зари.

Как информирует официальный сайт луганского коллектива, Владислав Калитвинцев пополнил ряды Зари на правах аренды, которая рассчитана на один год.

Напомним, что 24-летний полузащитник принадлежит киевскому Динамо, воспитанником которого он и является, однако последние 1,5 года футболиста на правах аренды выступал за одесский Черноморец.

В текущем сезоне Калитвинцев отыграл за Черноморец во всех турнирах 12 матчей (9 — в основе).