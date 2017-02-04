Украина

Вратарь Андрей Полтавцев из Зари, а также полузащитники Ярослав Захаревич и Дмитрий Башлай из Оболони-Бровара работают с белорусским Днепром.

Официальный сайт белорусского клуба отрапортовал о том, что тройка футболистов из Украины проходят просмотр в команде.

Все трое вышли в стартовом составе на контрольный матч против Торпедо-БелАЗ (4:2). Вратарь Полтавцев отстоял все 90 минут, Башлай и Захаревич провели только первый тайм.

25-летний голкипер Полтавцев — воспитанник Зари, который в нынешнем сезоне сыграл 6 матчей за U-21. На счету игрока всего 2 игры за первую команду.

26-летний полузащитник Башлай сезон 2015/16 играл за U-21 Олимпика, где провел три игры.

27-летний хавбек Захаревич сыграл за Оболонь-Бровар два матч в нынешнем сезоне в Кубке Украины, а также 8 игр в Первой лиге.