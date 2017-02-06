Украина

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин поделился своими впечатлениями от подготовки к весенней части текущего сезона.

Напомним, что сейчас команда Сергея Реброва проводит свой второй испанский учебно-тренировочной сбор.

"Нынешняя форма команды? Могу сказать наверняка, что к игре с Зарей подойдем в полной боевой готовности. У нас еще есть время, впереди много контрольных игр, поэтому все должно быть хорошо", — заявил 20-летний форвард киевлян в интервью официальному клубному сайту.

"В контрольных матчах играю на разных позициях? Чувствую себя вполне комфортно как в нападении, так и на фланге – никаких проблем с этим нет. Хорошо знаю, что от меня требуется на футбольном поле как на той, так и на другой позиции. Поэтому стараюсь действовать максимально полезно для команды".

"Рост конкуренции в атаке в связи с возвращением Романа Яремчука? Она всегда будет. Главное, чтобы она была здоровой, а в Динамо по-другому и не может быть. Так что будет очень интересно".

Стоит отметить, что завтра Динамо проведет спарринг с хорватским Осиеком. Начало игры в 17:30 по Киеву.