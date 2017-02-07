Украина

Полузащитник Зари Владислав Калитвинцев рассказал об условиях арендного соглашения с луганским клубом и поделился планами на будущее.

"Контракт с Динамо рассчитан до следующего лета. Моя задача — показать за этот год хорошую игру, а там будет видно. На данный момент я — игрок Зари и будут отдаваться только этой команде", — заявил хавбек в интервью телеканалу Футбол.

"Могу ли я играть против Динамо? Нет. Видите, у нас такие правила — арендованным нельзя играть против команд, которым они принадлежат".

"Юрий Николаевич (Вернидуб, — прим.) сразу обозначил, что конкуренция в команде есть и надо бороться. Никто не может сказать, что я пришел в основной состав. Нужно доказывать это на тренировках".

"Переход в Зарю — шаг вперед для меня. Это команда с амбициями и большими целями. Не зря луганчане идут на 3-м месте. Надеюсь, мы выполним все задачи, поставленные перед сезоном", — резюмировал Калитвинцев.