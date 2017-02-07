Украина

Игроки и тренерский штаб луцкого коллектива сегодня отправились на учебно-тренировочный сбор в Турцию для подготовки к весенней части сезона.

Ранее сообщалось, что на сбор в Турцию лучане отправятся вместе с днепровским Днепром. Чуть позднее появилась информация относительно спарринг-партнеров Волыни на данном этапе подготовки — всего подопечные Виталя Кварцяного запланировали шесть контрольных встреч на Средиземноморском побережье.

Как информирует официальный сайт Волыни, сегодня коллектив из Луцка таки отправился на учебно-тренировочный сбор в Турцию. В местной Анталии лучане будут находиться с седьмого по 20-е февраля. В составе команды, готовиться ко второй части чемпионата под руководством Виталия Кварцяного будут следующие исполнители:

Вратари: Недилько, Кичак, Марчук, Хвалицкий;

Защитники: Логинов, Горопевшек, Роман Никитюк, Шаповал, Романюк, Мелинишин, Бескоровайный, Марушка, Тракало, Шандрук;

Полузащитники: Герасимюк, Мемешев, Задерецкий, Дудик, Чепелюк, Андрей Никитюк, Тетеренко, Котюн, Ляшенко, Тимошенко, Марчук;

Нападающие: Петров, Диденко, Могиль, Дмитренко, Нич.

Первый спарринг запланирован на девятое февраля. Оппонентом лучан станет македонский клуб Академия Пандев.