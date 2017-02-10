Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил воочию понаблюдать за спаррингами Шахтера и Динамо, в составах которых выступает костяк национальной команды.
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, FFU.ORG.UA
10 февраля 2017, 09:33
Как информирует издание zbirna.com, уже сейчас Шевченко находится в португальском городе Брага, где базируется донецкий Шахтер.
Тренер намерен посетить сегодняшний поединок Горняков против Риу Аве.
Более того, уже завтра наставник сине-желтых вылетит в Испанию в гости к киевскому Динамо.
Там Шевченко просмотрит контрольный матч киевлян против китайской команды Хэбэй Чайна Форчун, который состоится завтра.