Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил воочию понаблюдать за спаррингами Шахтера и Динамо, в составах которых выступает костяк национальной команды.

Как информирует издание zbirna.com, уже сейчас Шевченко находится в португальском городе Брага, где базируется донецкий Шахтер.

Тренер намерен посетить сегодняшний поединок Горняков против Риу Аве.

Более того, уже завтра наставник сине-желтых вылетит в Испанию в гости к киевскому Динамо.

Там Шевченко просмотрит контрольный матч киевлян против китайской команды Хэбэй Чайна Форчун, который состоится завтра.