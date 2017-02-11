Украина

Полузащитник Стали Михаил Месхи о сборах и изменениях в подготовке.

"На первом сборе мы больше втягивались, работали над тактическими действиями. Тренер нам подсказывал, как нужно двигаться, как перемещаться, говорил, какой он видит нашу дальнейшую игру. Мы старались всё это запоминать, было очень много теоретических занятий, на которых нам объясняли, что и как делать. Также работали над нашей функциональной готовностью, чтобы набрать максимально сил к стартовому матчу чемпионата страны, после перерыва".

"Конечно, с приходом Леонида Станиславовича у нас на поле появилось много новых взаимосвязей. Появились перестроения из одной тактики в другую. Очень много перемещений, нужно быстро принимать решения, много двигаться на поле и прессинговать. В этом я вижу отличия".

"Чувствуется, что по сравнению с первым сбором интенсивность повысилась, повышаются и нагрузки. Но это всё обусловлено тем, что нам нужно как можно быстрее подготовиться к чемпионату и первой игре. Будем и дальше двигаться вперед и работать".

"Больше конечно нравится работать на поле, как и всем футболистам. Также понравилось, что Леонид Станиславович с первого дня сказал, что все мы являемся игроками первого состава, то есть нет запасных, или деления на молодых и ветеранов. У всех есть равные шансы пробиться в основу".

"Собственную игру тяжело оценивать, поскольку я еще не набрал нужные кондиции. Так что нужно прогрессировать и расти. Я считаю, что у меня с новым главным тренером есть все возможности для роста и прогресса".

"Как и на первом сборе у нас по две тренировки в день. Интенсивность – да, увеличилась. А так, всё продолжается в штатном режиме", — резюмировал Месхи.