Украина

Донецкий Шахтер продолжает подготовку ко второй части текущего сезона.

Напомним, что несколько дней назад Тарас Степаненко на тренировке рассек колено, после чего тренировался по индивидуальной программе.

Как сообщает официальный сайт Горняков, сегодня 27-летний опорник донетчан уже работал наравне с остальными партнерами по команде.

В то же время вне общей группы Шахтера пока тренируются двое — полузащитник Вячеслав Танковский и нападающий Факундо Феррейра, которые восстанавливаются после повреждений.