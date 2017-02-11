Напомним, что несколько дней назад Тарас Степаненко на тренировке рассек колено, после чего тренировался по индивидуальной программе.

Как сообщает официальный сайт Горняков, сегодня 27-летний опорник донетчан уже работал наравне с остальными партнерами по команде.

В то же время вне общей группы Шахтера пока тренируются двое — полузащитник Вячеслав Танковский и нападающий Факундо Феррейра, которые восстанавливаются после повреждений.