Украина

Донецкий Олимпик не будет проводить свои домашние матчи на Арене Львов.

Напомним, что в начале текущей неделе в Олимпике заявляли, что первые 3 домашних матча команды Романа Санжара во второй части нынешнего сезона пройдут на Арене Львов.

Однако накануне руководство львовского стадиона подчеркнуло, что пока не заключило с донетчанами договор об аренде.

Как сообщает канал Футбол 1, в весенней части текущего сезона Олимпик не будет принимать своих соперников на Арене Львов.

Причина — донецкий клуб не устроила сумма, которую затребовало руководство Арены Львов за аренду стадиона.

Предполагается, что теперь Олимпик снова попытается сделать своей домашней ареной киевский стадион имени Банникова.

Отмечается, что переговоры по этому поводу уже начались.

Ранее донетчане с 2014 года проводили свои домашние поединки на стадионе имени Банникова, пока тот не был закрыт на реконструкцию.