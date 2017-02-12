Украина

Полузащитник каменской Стали Бой Деул поделился своими впечатлениями от подготовки команды к весенней части текущего сезона.

Стоит отметить, что в последнем зимнем спарринге Сталеваров 29-летний голландский хавбек отличился голом в ворота сербского Вождоваца (2:0).

"Как оцениваю свою игру в матче против Вождоваца? Была хорошая игра. В первом тайме команда действовала отлично. Выполняя требования тренера, мы играем очень дисциплинированно. Есть еще над чем нужно работать, но в целом действовали хорошо. Ну а по себе могу сказать, что я счастлив, поскольку вышел на поле, и к тому же забил", — заявил Деул в интервью официальному клубному сайту.

"Почему спарринг с Вождовацом получился очень жестким? Тот в футбол, в который мы играем, и должен быть жестким. Это элемент того, что мы можем напугать соперника. Показать, что им не будет легко играть против нас".

"Работа нового тренерского штаба? Кучук — очень хороший тренер. Отличается от тех, с которыми мне раньше приходилось работать. Он использует разные системы. Я должен к этому привыкнуть и многому научиться. Думаю, что у всех нас вместе все получится, и все будет хорошо. Есть хорошее предчувствие".

"Чего ждет от меня Кучук? Я только восстановился после травмы, даже можно сказать, что еще восстанавливаюсь. И тренер дает мне время, чтобы я постепенно вошел в тренировочный процесс команды. Он постоянно спрашивает, как у меня дела, мы часто общаемся, поэтому тренер в курсе всего, что сейчас со мной происходит".

"Моя готовность к возобновлению сезона? Тяжело сейчас оценить свою готовность. Скажем так, я в пути. И главное, на правильном пути. Конечно, хотелось бы сыграть уже в первом туре после возобновления чемпионата, но это уже все будет зависеть от тренера".