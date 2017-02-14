Украина

Полузащитник Зари Желько Любенович рассказал о важности теоретических занятий.

"Теоретические занятия? Это всегда нужно, потому что нужно исправлять ошибки, которые мы допускаем в товарищеских играх. Если бы не было таких занятий, я думаю, ошибки бы повторялись", — сказал Любенович.

"Когда хорошо сыграем, конечно, хвалят, когда плохо – ругают. Бывает ли такое, что у тренера вообще нет претензий? Всегда есть какие-то ошибки и всегда будут".

Первый официальный матч после зимней паузы Заря проведет 25 февраля. Соперник — киевское Динамо.

Этот поединок будет крайне принципиальный для команды Вернидуба в контексте борьбы за второе место в УПЛ, ведь на данный момент Заря располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от второго Динамо на три пункта.