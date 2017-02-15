Украина

Полузащитник Карпат Дмитрий Клец подвел итоги зимних сборов команды.

"Сборы закончились, все довольны проведенной работой. Теперь нужно провести последнюю неделю подготовки и ждать матча с Черноморцем", — цитирует Клеца официальный сайт Карпат.

Напомним, вчера Карпаты минимально уступили датскому Фремад Амагер — 0:1.

"Невыразительная игра против датчан? Это же конец собрания, все уставшие, а соперник нам попался довольно воинственный. Думаю, сделали не все, что задумали. В предыдущих матчах мы показали, что можем противостоять сильным соперникам и выигрывать".

"Победа над минским Динамо, грузинской Самтредией, ничья с Шахтером из Солигорска тоже можно занести в актив. Уровень нашей команды высок и нельзя судить по последнему матчу. Да, у нас не было много моментов, но и у датчан их тоже почти не было. Матч был равным, они свой шанс использовали, а мы нет".

"Команда становится все более сыгранной, присоединилось много новичков. Конкуренция в команде хорошая, на каждую позицию есть по 2-3 игрока. Все с нетерпением ждут старта чемпионата. Будем радовать своих болельщиков", – подытожил полузащитник Карпат.