Украина

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины отстранил форварда Динамо на пять игр.

Как сообщает Football Hub, бразильский нападающий Динамо должен будет "отсидеть" пять матчей за неспортивное поведение в декабрьском матче команды против Шахтера.

Такое решение вынес КДК на собрании. Ранее киевский клуб просил отсрочить рассмотрение дела, чтобы добавить предоставить дополнительные объяснения.

Таким образом, Жуниор Мораес не поможет Динамо в играх против Зари (г), Олимпика (д), Зирки (г),Черноморца (д). Кроме того, форвард будет дисквалифицирован на первый матч второй части чемпионата.