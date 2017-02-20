Украина

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб заявил, что у клуба практически нет задолженностей по заработным платам.

"Может и есть незначительные задолженности по выплатам, но все стабильно. Нет периодов задержки с выплатами, как пишут про Ворсклу и Волынь, по 6 месяцев", — сказал Вернидуб.

"Я полностью поддерживаю сторону футболистов и тренеров. Можно потерпеть месяц-два, ну три, но не 6-9 месяцев. Правда, думаю, тому же Шахтеру не легче сейчас".

"У нас были бонусы за попадание в Лигу Европы, они были выплачены. Так что у меня даже язык не повернется что-то сказать, и ребята подтвердят, все довольны".

Первый матч после зимней паузы Заря проведет 26 февраля против киевского Динамо.