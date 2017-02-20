Украина

Вингер Шахтера Марлос крайне удовлетворен тем фактом, что в этом году его команда все домашние матче будет проводить в Харькове.

В четверг в Харькове состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Сельтой. Напомним, что в Испании Горняки минимально одолели Кельтов со счетом 1:0.

"Надеюсь, будет полный стадион. Приятно осознавать, что харьковские болельщики любят Шахтер. Тем более в составе Горняков есть футболисты, которые раньше выступали в этом городе, и я один из них. Конечно, мы постараемся воспользоваться этими факторами. В первую очередь, будем играть за честь клуба, а во-вторых, для людей, что придут нас поддержать. Надеюсь, матч будет зрелищным", — цитирует Марлоса официальный сайт Шахтера.

"Я был рад, когда узнал, что будем играть в городе, где я пробыл столько времени. Лично мне очень нравится Харьков, живущие в нем люди, а также стадион. Атмосфера на ОСК Металлист незабываема. Поэтому ничего, кроме слов радости, сказать не могу. Приятно, что Шахтер переезжает в Харьков и теперь все матчи будет проводить там. В Харькове я пережил много приятных минут. Эти моменты были важны для моей жизни и карьеры, а потому с огромным удовольствием вновь вернусь на этот стадион".

Матч между Шахтером и Сельтой состоится в четверг. Начало встречи — в 22:05.