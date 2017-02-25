Главный тренер Олимпика Роман Санжар прокомментировал ничью со Сталью (0:0).
Роман Санжар, olimpik.com.ua
25 февраля 2017, 17:15
"Играли две равных команды. Это весенний футбол. Возможно, он получился не очень яркий, было много тактической борьбы.
Нам удалось создать ряд моментов у ворот соперника, но реализация подкачала. У нас были проблемы с последним пасом, не хватало впереди конструктива, но я доволен, что нам удалось ни в чем не уступить такой организованной команде, как Сталь. Результат положительный и закономерный", — заявил тренер Олимпика в интервью телеканалу Футбол 1.
"Я очень доволен Цымбалюком, он выиграл много единоборств. Доволен также тем, как отработала в обороне группа атаки.
Видно, что во втором тайме мы подсели. Второй тайм больше прошел больше на нашей половине, особенно в концовке. На сегодняшнюю игру у нас не хватало резервов", — добавил Санжар.