Украина

Главный тренер Олимпика Роман Санжар прокомментировал ничью со Сталью (0:0).

"Играли две равных команды. Это весенний футбол. Возможно, он получился не очень яркий, было много тактической борьбы.

Нам удалось создать ряд моментов у ворот соперника, но реализация подкачала. У нас были проблемы с последним пасом, не хватало впереди конструктива, но я доволен, что нам удалось ни в чем не уступить такой организованной команде, как Сталь. Результат положительный и закономерный", — заявил тренер Олимпика в интервью телеканалу Футбол 1.

"Я очень доволен Цымбалюком, он выиграл много единоборств. Доволен также тем, как отработала в обороне группа атаки.

Видно, что во втором тайме мы подсели. Второй тайм больше прошел больше на нашей половине, особенно в концовке. На сегодняшнюю игру у нас не хватало резервов", — добавил Санжар.