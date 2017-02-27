Украина

Football.ua выделяет самые интересные и важные моменты 19-го тура чемпионата Украины.

Динамо: омоложение на пользу

Вообще не совсем понятно за счет чего в Динамо возникло напряжение в случае с Гладким и его выводом из первой команды? Еще, когда этот трансфер осуществлялся, все — от прокачанных футбольных экспертов и до вахтерши бабы Зины задавались вопросом: за счет чего этот гешефт должен стать полезным для клуба? Единственное, что говорило "за" — позиция Реброва. Это он хотел видеть Александра в своей команде. Более того — настаивал. Значит, что-то знал...

Результат пребывания Гладкого в Динамо оказался предсказуем. По крайней мере, для экспертов низшего уровня, которые "не знают, что происходит в раздевалке". Под конец сборов Ребров, под аккомпанемент шуток Милевского, убрал-таки Александра из команды. В самом деле — объяснять, что делает в команде форвард, за полгода не забивший ни одного мяча, становилось все труднее. Поскольку полгода назад Сергей Ребров осуществил еще один трансфер "высшего пилотажа" — отправив в Андерлехт Лукаша Теодорчика (тот, кстати, так обрадовался, что начал забивать "пачками"), а Мораес получил пятиматчевый бан — выбор оказался невелик. Либо Беседин, либо Яремчук. Нет сомнений, сейчас все поклонники тренерского таланта Сергея Реброва будут хвалить его за ту самую долгожданную ставку на молодых динамовских воспитанников, но кто знает, как повел бы себя тренер, будь в его распоряжении топ-зарплатники.

Молодые же проявили себя просто прекрасно – и сыграли хорошо и взбодрили своих более опытных, но в последнее время существенно приунывших коллег — особенно Ярмоленко и Гармаша, которые были лучшими на поле. Беседин забил, Шепелев "удалил" Опанасенко, да и вообще смотрелся так будто это не первый его матч за основу, Яремчук с Цыганковым перспективно сидели на скамейке запасных — их шансы еще впереди. Как и ожидалось, ничего страшного после интеграции молодежи в основной состав не случилось, наоборот — в действиях команды появилось больше азарта, куража. К тому же появилась дополнительный бонус, в случае неудач, пускать в ход универсальный мем украинского футбола "команда у нас молодая" (Александр Озирный).

Кучук действительно вернулся

Если даже в бытность свою тренером Арсенала Кучук не связывал игроков веревками между собой для отработки компактности перемещений и не водил их за руку с позиции на позицию — эту прекрасную сказку стоило придумать. Во-первых, "каштанчики" действовали так слаженно, что, казалось, их действительно связывают между собой невидимые нити. Во-вторых, это прекрасная тема для интервью с бывшими игроками Арсенала — если в разговоре с условным Богдановым ты не спросишь про тренировки Кучука и те самые веревки — тебя попросту не поймут.

Кстати, Богданов сейчас игрок Олимпика и дончане, по большому счету, смотрелись интереснее, нежели нынешняя команда Кучука — каменская Сталь, а Богданов был лучшим на поле. Подопечные Романа Санжара втоптали в газон само понятие "весенний футбол", отыграв так, будто сейчас средина октября и команда вышла на пик формы. Но уже само пребывание Кучука на тренерском мостике соперника магически действует на тебя — можно как угодно красиво комбинировать, но Кучук придумает, как засушить игру и порадовать любителей тотала меньше.

Пока Сталь еще и близко не научилась действовать по тем шаблонам, которые предлагает Кучук, но уже совсем скоро мы увидим другую Сталь и другую игру. А результат уже есть и он будет. Даже если не будет игры — это же Кучук. (Алекандр Озирный)

Карпаты: нужно время?

Львовяне провели, наверное, самую интенсивную и интересную трансферную кампанию среди всех участников Премьер-лиги. Продали своих воспитанников, хорошо заработав, но при этом нельзя сказать, что команда стала слабее — скорее наоборот. Боровик, Филимонов, Дитятьев, Матвиенко, Гуцуляк, Хомченко — практически все игроки для стартового состава. Добавляем к этому стабильное финансовое положение и нового тренера, который за зиму имел возможность реализовать все свои тренерские идеи.

Жизнь, как всегда, не преминула добавить немного пикантности в этот матч. Карпатам предстояло сыграть с Черноморцем – командой, у которой львовяне увели двух ведущих игроков (один из которых еще и кум главного тренера одесситов). Но Карпатам не помогло ни то, что они ослабили Черноморец, переманив Боровика и Филимонова, ни то, что они усилились сами ими же. Команда Дулуба не показала практически ничего такого, что она не показывал при всех предыдущих тренерах. Все те, кто ожидал увидеть прогресс именно от львовян — расстроились. Главными причинами такой игры своей команды Олег Дулуб назвал боязнь проиграть и состояние поля, из-за которого львовяне не смогли сыграть так, как отрабатывали на сборах: "На таком поле можно было только удлинять игру. В принципе за счет этого мы и создавали моменты. Мы удлинили передачи, начали выходить через фланги, имели моменты в концовке", — сказал после матча Дулуб.

Что ж, остается только ждать, когда качество полей станет лучше, а сам Карпаты проиграют достаточное количество раз, чтобы "боязнь проиграть" прошла. Иначе результата не видать, по всей видимости. (Александр Озирный)

Волынь: старые или новые грабли?

Поражение луцкой команды в Александрии априори не могло стать шоком и любой другой результат автоматически был бы сенсацией. Есть сразу несколько причин считать именно так. Во-первых, у клуба большие задолженности перед футболистами. И, как показали отдельные матчи осени, Виталий Кварцяный не всегда справляется со своей задачей – мотивировать своих подопечных в сложной ситуации. Конечно, от молодежи можно было бы ждать отчаянной самоотдачи даже сейчас, но у Волыни ситуация иная. Во-вторых, предыдущий год команда закончила серией с семи поединков с шестью поражениями и нулевой ничьей в Одессе. В-третьих, отдельные молодые футболисты клуба хоть и выросли за последний год в плане мастерства, но все же у команды слишком много проблем с составом, особенно – в обороне. Не имея права регистрировать новых исполнителей, решить эту проблему Кварцяному не под силу. Ну, и последнее, менее весомое, но все же: игру через травму пропускал лидер команды, Олег Герасимюк – когда центрхав на поле, Волынь, согласитесь, выглядит совсем иначе.

После 0:6 тяжело не вспомнить, как команда начинала нынешний сезон: подопечные Кварцяного неожиданно опозорилась в Днепре, пропустив от молодежи Михайленко 5 безответных голов. Аналогия напрашивается, но здесь важно понять причину случившегося. Если это какие-то просчеты в подготовке, нервы молодых игроков или отдельно взятый провал, то Волынь в таком случае рано списывать со счетов. Ведь летом, после Днепра, команда набрала четыре очка в следующих трех матчах, и в целом в чемпионате выглядела более-менее достойно. Если же 0:6 в Александрии – следствие соответствующего отношения футболистов к своей неоплачиваемой работе, то вполне возможно, что это – начало конца, и подобные результаты до конца сезона уже никого не будут удивлять. (Анатолий Волков)

Кстати, в следующем туре Волынь будет принимать Шахтер…

Битва за первую шестерку: все проясняется

По итогам тура картина вокруг борьбы за попадание в первую шестерку стала намного четче. В первую очередь, отмечаем отсутствие победы у Стали, что не оставило команде Леонида Кучука даже математических шансов на то, чтобы на втором этапе играть с грандами, а не Волынью и компанией. Еще одна команда, считающееся претендентом на финиш в первой половине турнирной таблицы, Зирка, не сумела выиграть дома у Днепра, решающего куда более скромные задачи. Теперь почти наверняка командам предстоит сыграть весной еще два матча, ведь команда из Кропивницкого за три тура до окончания первого этапа чемпионата отстает от шестого места на семь очков. Учитывая хотя бы предстоящий поединок против Динамо, де-факто, у Зирки нет никаких шансов выполнить поставленную президентом задачу.

Что же касается двух оставшихся претендентов на шестое место, то у Черноморца теперь есть преимущество над Ворсклой в три очка. Именно в этом туре соперники еще не расставили все точки над "і". Но, как минимум, отсеялся один конкурент, плюс – нынешнее расположение одесситов и полтавчан, а также календарь оставшихся поединков – явно не в пользу Ворсклы. Поскольку Черноморец сыграет против Днепра, Стали и Динамо, а Ворскла – против Зари, Олимпика и Зирки. Шансы команд были бы примерно равными, если бы не нынешний отрыв Черноморца. Вероятно, именно сегодня Моряки добыли стратегически важную победу, которая позволит финишировать им в шестерке. Любой другой результат станет подвигом для Полтавы в их нынешнем положении, несмотря даже на боевитую игру с Шахтером. (Анатолий Волков)