Украина

Нападающий киевского Динамо Жуниор Мораес перешел в Тяньцзинь Сунцзян.

За китайскую команду 29-летний бразилец будет выступать до конца нынешнего сезона на правах аренды. Жуниор Мораес прокомментировал свой переезд в Поднебесную.

"Считаю, Китай хороший вариант для меня. Так сложились обстоятельства, что я рассматривал разные варианты, и предложение из Китая об аренде до конца сезона оказалось самым интересным и подходящим", — цитирует Мораеса официальный сайт Динамо.

"В Суперлиге выступает очень много выдающихся футболистов европейского и мирового уровня, что делает чемпионат Китая очень интересным. Этот вариант устроил оба клуба и меня, поэтому решили осуществить мой переход. В Китае хорошие условия для работы, и мне интересно попробовать свои силы в этом чемпионате, это серьезный вызов для меня"

"Я благодарен руководству Динамо, которое пошло мне навстречу, в частности, президенту клуба Игорю Суркису, который учел не только условия контракта, но и с пониманием отнесся к моим личным обстоятельствам, и поспособствовал этому переходу", — добавил Мораес.

Отметим, что в прошлом сезоне Тяньцзинь Сунцзян стал победителем Первой лиги чемпионата Китая и новый сезон начнет в Суперлиге.

Главным тренером китайского клуба является бывший итальянский футболист Фабио Каннаваро. Конкурентом Мораеса на позиции нападающего будет Алешандре Пато, которого клуб приобрел этой зимой.