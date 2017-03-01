Украина

Нападающий Динамо Александр Гладкий вернется в Карпаты на правах аренды.

Генеральный директор львовского клуба Юрий Дячук-Ставицкий подтвердил переход Александра Гладкого в Карпаты.

"У нас есть договоренность по Гладкому. Он дал согласие, Динамо дало согласие и мы тоже согласны, чтобы Гладкий был у нас. Это будет аренда до конца сезона", — сказал Дячук-Ставицкий в эфире телеканала Футбол 1.

Во львовской команде Александр заменит Густаво Бланко-Лещука, который зимой перешел в Шахтер.

Александр Гладкий перед началом нынешнего сезона на правах свободного агента перешел в Динамо. До этого он защищал цвета Шахтера.

Однако нападающему так и не удалось забить за новую команду ни одного гола.