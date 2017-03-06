Украина

Полузащитник Зари Дмитрий Гречишкин поделился своими эмоциями после матча с Ворсклой (2:1).

Вчера Заря на выезде одолела Ворсклу со счетом 2:1. Один из голов на счету Дмитрия Гречишкина.

"Трудная была игра. В Полтаве всегда играть непросто. Это хорошая, боевая команда. Были забиты неплохие голы. Все они, к слову, были проведены со стандартных положений. Считаю, что победили заслуженно", — цитирует Гречишкина официальный сайт Зари.

"Вдвойне приятнее выигрывать в таких играх, когда против тебя играет такая хорошая команда. Положительно отмечу Ворсклу. Они играли достойно. Имели поддержку в домашних стенах со стороны болельщиков, но победа досталась нам".

"Большое спасибо болельщикам за поддержку. Мы, в свою очередь, своей игрой пытались их отблагодарить. Вдвойне приятно тем, кто болеет за Зарю, что нам удалось победить в Полтаве".

"Если смотреть на турнирную таблицу, то сейчас мы закрепились на третьем месте, увеличили отрыв от Александрии и с хорошими эмоциями идем дальше. Немного порадуемся этой победе и будем готовиться к следующей игре против Шахтера".