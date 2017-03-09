Украина

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб пообщался с журналистами перед матчем против Шахтера.

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб заявил, что опасается предстоящей игры против Шахтера, но, как и у любой команды, у подопечных Паулу Фонсеки есть свои минусы.

"Думаю, в украинском чемпионате любая команда опасается игр против Шахтера. Они играют в атакующий, быстрый футбол. Атакующая линия у них, а это и Марлос, и Тайсон, и Бернард, и Фред, и Бланко-Лещук, и Феррейра, очень серьёзная. Нужно правильно выставить нашу линию защиты. Хотя в любой команде есть свои минусы. Попытаемся их использовать", — сказал Вернидуб.

"С такими командами, как Шахтер и Динамо с нашей стороны должна быть агрессивная игра. Это самое важное. Плюс, не проигрывать единоборства один в один. Там есть футболисты, повторюсь, которые имеют очень хорошую скорость и технику. Это, к примеру, Марлос и Тайсон, которые за игру делают от 20 обводок. Это о чём-то говорит".

"Обращаем внимание на единоборства, на игру один в один. Важно не дать этим игрокам разбежаться, сыграв с ними как можно плотнее. И самое важное: не повторить тех ошибок, которые мы допустили в матче с Динамо. Нужно начинать встречать соперника чуть выше центрального круга".

Также Вернидуб объяснил, почему заменил Рафаэля Форстера в прошедшем матче.

"Он почувствовал боль в приводящей мышце. Поэтому была сделана замена, чтобы не рисковать. Сейчас футболист работает в полную силу. Всё хорошо".

Матч 21-го тура чемпионата Украины между Зарей и Шахтером состоится в воскресенье 12 марта. Начало игры в 19:30 по киевскому времени.