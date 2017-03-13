Украина

Лидер Динамо Андрей Ярмоленко о поражении от Зирки (0:2) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги

"Я хочу поздравить Зирку с заслуженной победой!

Мы играли плохо, нам нет никаких оправданий. Только это я могу сказать. Я не буду говорить о качестве поля или о чем-то другом. Сыграли плохо, как в атаке, так и в обороне. Везде, везде сыграли плохо. По этому и считаю, что Зирка заслуженно победила, с этим их и поздравляю!", — сказал после Андрей Ярмоленко.

Отметим, что после 21-го матча чемпионата Украины Динамо занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Шахтера на 16 очков.