Украина

В Харькове началась продажа билетов на матч 22-го тура Премьер-лиги между Шахтером и Олимпиком.

После 21-го тура обе команды забронировали себе места в первой шестерке чемпионата. Горняки уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая Динамо на 6 очков. Что касается Олимпика, то второй клуб из Донецка занимает 5-е место, уступая 1 пункт Александрии, но имеет при этом матч с Карпатами в запасе.

Официальный сайт Шахтера сообщает о начале продажи билетов на дерби.

Приобрести билеты можно:



- в кассах стадиона Металлист (время работы касс – с 9:00 до 20:00 без перерыва);

- онлайн на официальном сайте ФК Шахтер;

- онлайн на сайтах-партнерах клуба tickethunt.net, internet-bilet.ua и e-sport.in.ua (билеты можно распечатать самостоятельно и взять с собой на стадион, также работает курьерская доставка);

- в розничной торговой сети Харькова.



Стоимость билетов на игру Шахтер – Олимпик:



Standard: 20, 30, 50, 60, 80 и 100 гривен;

Comfort seats (без пакета гостеприимства): 400 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 1 000 гривен;

Sky Вox: 2 000–2 500 гривен (одно место).



Внимание! Один болельщик может купить не более четырех билетов. При себе необходимо иметь паспорт или водительские права.



Переселенцам предоставляется скидка 20% на места в секторах с 16-го по 36-й (только в кассах ОСК Металлист при предъявлении паспорта или справки ВПЛ).