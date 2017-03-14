Украина

Марчин Кубацки агент нападающего Динамо Лукаша Теодорчика, который сейчас играет за Андерлехт на правах аренды, заявил, что его клиент больше не наденет футболку киевской команды.

Летом 2016-года Лукаш отправился в аренду в Андерлехт. Тогда бельгийцы договорились о годичном соглашении, но в последствии захотели выкупить контракт футболиста.

Сейчас Кубацки заявил о том, что он не уверен в том, что сторонам удастся договориться о новом контракте.

"На данный момент я совершенно не уверен, что Андерлехт договорится с нами относительно зарплаты и продолжительности контракта Лукаша", — сказал Марчин.

"В таком случае Теодорчик отправится в Киев, но играть за Динамо больше никогда не будет. Но киевляне могут его продать".

За бельгийскую команду в этом сезоне нападающий провел 40 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 4 результативные передачи.