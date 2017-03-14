Марчин Кубацки агент нападающего Динамо Лукаша Теодорчика, который сейчас играет за Андерлехт на правах аренды, заявил, что его клиент больше не наденет футболку киевской команды.
Лукаш Теодорчик, Getty Images
14 марта 2017, 11:54
Летом 2016-года Лукаш отправился в аренду в Андерлехт. Тогда бельгийцы договорились о годичном соглашении, но в последствии захотели выкупить контракт футболиста.
Сейчас Кубацки заявил о том, что он не уверен в том, что сторонам удастся договориться о новом контракте.
"На данный момент я совершенно не уверен, что Андерлехт договорится с нами относительно зарплаты и продолжительности контракта Лукаша", — сказал Марчин.
"В таком случае Теодорчик отправится в Киев, но играть за Динамо больше никогда не будет. Но киевляне могут его продать".
За бельгийскую команду в этом сезоне нападающий провел 40 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 4 результативные передачи.