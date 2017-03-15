Украина

Спортивный директор Олимпика Алексей Антонов представил новичков команды.

Сегодня состоялась официальная презентация новичков Олимпика. Так, ранее команду усилили защитник Иван Брикнер, полузащитники Виталий Гемега и Моха, а также форвард Михаил Сергийчук.

Отметим, что мероприятие пропустил Моха, который в срочном порядке отправился в Испанию из-за болезни мамы.

"Перед нами стоит стояла задача попасть в первую шестерку чемпионата, теперь — в Лигу Европы, добьемся этого — будем ставить новые цели", — сказал спортдир Олимпика.

"Для решения текущих задач и были приглашены наши новички Виталий Гемега, Михаил Сергийчук, Иван Брикнер и не совсем новичок Моха".

"Со всеми заключены контракты сроком на 2 года. Думаю, уровень этих исполнителей позволит им быстро влиться в команду, что, в принципе, уже произошло, а нам усилить игру Олимпика".

Football.ua